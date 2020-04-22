Коронавирус за сутки обнаружили еще у 294 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Врачи за минувшие сутки зафиксировали 294 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией в Петербурге. Число инфицированных граждан возросло до 2267. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки трое пациентов с подверженной инфекцией скончались. Общее число летальных случаев на территории Северной столицы возросло до 14. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 327 пациентов.

Также новые случаи заражения опасной инфекцией были отмечены в Ленинградской области. Там заболевание было диагностировано у 41 человека. Теперь число зараженных в регионе возросло до 573, из них 24 человека уже поправились.

В целом по России за минувшие сутки были зафиксированы 5236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Общее количество инфицированных россиян составляет 57999 в 85 регионах. С начала пандемии успешно побороли болезнь и были выписаны из больниц 4420 человек, 513 граждан скончались.