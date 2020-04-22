Мужчина расстрелял из пистолета администратора отеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Владелец одного из отелей в Петербурге расстрелял из пистолета администратора собственного заведения. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, преступление произошло 21 апреля на улице Садовой. Мужчина 1983 года рождения по неустановленной причине произвел несколько выстрелов из газового пистолета в свою 19-летнюю сотрудницу, которая выполняла функции администратора в принадлежащем стрелку заведении.

В результате инцидента у женщины была диагностирована черепно-мозговая травма, а также разрушение левого глаза. В данный момент пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого. Назначено проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент полицейские устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося.