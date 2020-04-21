Дацику продлили арест по делу о нарушении границы с Эстонией

Санкт-Петербург, 21 апреля. Дзержинский районный суд Петербурга отказал скандальному участнику боев без правил Вячеславу Дацику в ходатайстве о смягчении меры пресечения и продлил его срок ареста по делу о незаконном пересечении границы.

Суд продлил срок содержания под стражей Дацика до 10 июня 2020 года. Обвиняемый, как передает ТАСС, ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест или залог в 500 тыс. рублей.

Еще одним фигурантом по делу является его приятель Дмитрий Вечкин. По версии следствия, именно с ним Дацик пытался пересечь границу. Ему также продлили срок ареста.

Дацик был арестован в конце декабря. Сообщалось, что он хотел помочь приятелю добраться до Эстонии на лодке, однако дуэт задержали сотрудники Пограничной службы, передавала «Газета.ру».

Националист и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2019 года, отсидев срок за устроенный им «голый марш проституток». Весной 2016 года он заставил сотрудниц и гостей борделя пройти в голом виде до ближайшего отдела полиции. До этого он провел пять лет в колонии за разбойное нападение на салон мобильной связи в Северной столице. В мае 2017 года, находясь за решеткой по новому делу, Дацик хотел сбежать из здания суда, но его попытка не увенчалась успехом.