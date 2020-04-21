Банки Петербурга одобрили первые заявки на кредиты под 0%

Санкт-Петербург, 21 апреля. Петербургские банки приступили к выдаче кредитов для малого и среднего бизнеса под 0%, передает пресс-служба Смольного.

По соглашению банков с Минэкономразвития, выданные средства пойдут на погашение задолженности по заработной плате в условиях эпидемии коронавируса, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что Сбербанк одобрил 171 заявку из 265 на 277,5 миллиона рублей. В Промсвязьбанке одобрено 16 заявок на 11,6 миллиона рублей, рассматривается еще ряд заявок на получение льготной помощи.

ВТБ получил 150 заявок, из них одобрил уже 46. Кроме того, в настоящее время около 50 заявок рассматривает банк «Санкт-Петербург». Банк «Открытие» принял 26 заявок, к концу недели по ним будут приняты решения.

Среди подавших заявления на получение льготных займов — пекарни, салоны красоты, грузоперевозчики, кофейни, стоматологические клиники.

Ранее стало известно, как самозанятые смогут получить кредитные каникулы. Для получения льготы необходимо обратиться в банк по телефону или через Интернет, сообщив дату начала каникул и их длительность. Льготный период максимально может составлять до полугода. Дата его начала должна быть не позднее двух недель со дня подачи заявки, в случае с ипотечными кредитами допускается срок до 30 дней, передает Deita.ru.