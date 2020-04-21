Беглов сообщил о работе по поддержке финансово-экономического состояния предприятий

Санкт-Петербург, 21 апреля. Руководство Петербурга не допустит ухудшения финансово-экономического состояния промышленных предприятий. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Обсуждение мер поддержки промышленных предприятий проходило во время заседания городского правительства. Депутаты подвели итоги реализации государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Петербурге».

Губернатор обратил внимание на те пункты программы, которые касались повышения производительности труда, развития экспорта и поддержки бизнеса. Он заявил, что к концу текущего года объем несырьевого экспорта должен составить 106,5%.

Он также подчеркнул, что порядка 50 промышленных предприятий города были внесены в федеральный список системообразующих производств, от числа которых зависит устойчивость экономики города.

По словам Беглова, в настоящее время город проводит мониторинг, чтобы не допустить ухудшения финансово-экономического состояния промышленных компаний.