Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились коронавирусом

Санкт-Петербург, 21 апреля. У нескольких сотрудников администрации Ленобласти была выявлена коронавирусная инфекция. Зараженных чиновников перевели на дистанционный режим работы. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко.

«Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал губернатор в своем Instagram.

Он также рассказал, что несмотря на наличие опасного заболевания, чиновники принимали активное участие в обсуждении проблемных вопросов по видеосвязи, передает «Петербургский дневник».

Руководство области рассмотрело темы, касающиеся продления льготных проездных, введения особого режима работы магазинов, аптек и почты, а также открытия парикмахерских в районах, где отсутствует динамика роста заболеваемости инфекцией.

В Ленинградской области официально зарегистрированы 496 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, 33 пациента уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

В РФ общее число инфицированных составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от инфекции 456 пациентов, побороли заболевание 3873.