Беглов призвал депутатов ЗакСа к усиленной работе во время пандемии

Санкт-Петербург, 21 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал депутатов городского Заксобрания к усиленной работе в период пандемии коронавирусной инфекции. Он также попросил коллег не относиться к сложившейся ситуации с пессимизмом.

На заседании городского правительства Беглов призвал депутатов делиться конкретными предложениями и не тратить время впустую.

«Никаких «хотелок», мы не в той ситуации. На оборудование коек и создание инфраструктуры для борьбы с коронавирусом уходят миллиарды. А еще нужно поддержать бизнес и бюджетников», — заявил градоначальник.

Губернатор заверил, что выслушает и примет любые законы и инициативы, которые не касаются пандемии после того, как опасное заболевание будет побеждено. В данный момент власти должны сосредоточиться на решениях проблем с коронавирусом. Беглов также напомнил, что уменьшение числа зараженных напрямую зависит от соблюдения режима самоизоляции в городе. Он попросил депутатов обратиться к своим избирателям с просьбой соблюдать существующие предписания и ограничения.