Беглов заявил о проработке сценариев по прохождению пика эпидемии в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не паниковать и заявил о том, что власти прорабатывают различные сценарии прохождения пика эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник сообщил в ходе заседания городского правительства.

«Правительство усиленно работает, СМИ дают достоверную оперативную информацию. Мы поддержим больных, врачей и бизнес», — заявил губернатор.

Он также добавил, что у городского руководства есть четкий алгоритм действий, а решения будут приниматься исходя из конкретной ситуации. Вся необходимая инфраструктура в городе готова к любым поворотам событий. Он отметил, что на сегодняшний день основной задачей является продолжение работ по подготовке больниц и медиков.

«Если будем соблюдать режим самоизоляции, то сможем пройти пик с минимальными потерями. Мы готовы к разному развитию сценария, вплоть до введения электронных пропусков», — добавил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что в данный момент в городских медучреждениях есть достаточное количество оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако для того, чтобы в Петербурге не повторилась такая же ситуация с уровнем заболеваемости, как в Москве, горожанам необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

В данный момент руководству Петербурга удается контролировать ситуацию и сдерживать распространение опасной инфекции.