Власти пока не намерены закрывать границу между Петербургом и Ленобластью

Санкт-Петербург, 21 апреля. Городские власти не намерены закрывать границу между Петербургом и областью из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время заседания городского правительства.

Беглов отметил, что руководство города не может допустить закрытия границ между Петербургом и Ленобластью из-за большого количества связей между субъектами.

«Правительство Петербурга сотрудничает с областью, так как это одна агломерация. Многие живут в области и ездят на работу в Петербург», — подчеркнул Беглов.

Губернатор также обратил внимание на то, что у многих жителей Северной столицы в области находятся дачные участки, а сейчас начинается дачный сезон. При этом он подчеркнул, что власти могут ужесточить контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Ранее в СМИ была опубликована карта контрольно-пропускных пунктов на случай закрытия границ города, однако никаких подтверждений ее достоверности предоставлено не было. Эксперты назвали эти публикации очередной «страшилкой». По их мнению информация о различных заговорах с радостью издается в СМИ и вызывает у людей панику, передают «Народные новости».