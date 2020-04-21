Беглов заявил о важности наличия медпунктов в садоводствах Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что с наступлением тепла очень важно позаботиться о наличии медицинских пунктов на территории городских садоводств. Об этом градоначальник заявил на заседании городского правительства.

Беглов отметил, что в весенний и летний периоды возрастет количество горожан, которые захотят посетить свои дачи. В это время очень важным становится вопрос безопасности граждан. По его словам, руководство Северной столицы уже достигло договоренности с Ленобластью по данному вопросу.

«Мы сделаем все, чтобы наши люди были в безопасности», — отметил губернатор.

Беглов обратил внимание на то, что городские власти проработают вопрос доставки в город пациентов, которым не смогли помочь в медицинском учреждении.

Ранее Александр Беглов заявлял, что социальная поддержка горожан является приоритетным направлением работы властей во время пандемии опасной коронавирусной инфекции.