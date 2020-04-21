Странное существо из вод Амазонки найдено в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Необычное существо из Амазонки было найдено в одном из водоемов Петербурга. Нашли диковинное создание петербургские рыбаки и опубликовали его фото на странице сообщества «Рыбалка в СПб».

Озадаченные находкой любители рыбалки подписали фото: «Найдено на берегу пруда на Ветеранов. Кто это?». Разобраться в происхождении необычного существа помог один из подписчиков. По его словам, уловом рыбаков стал южноамериканский сом, которого чаще всего можно встреть в Амазонке.

Некоторые подписчики отметили, что подобная рыба есть у них в аквариумах. Зоолог Павел Глазков добавил, что найденное существо является кольчужным сомом, для которого привычным ареалом обитания являются воды Амазонки. В России подобную рыбы часто заводят любители аквариумной живности.

Он подчеркнул, что несознательные горожане иногда выбрасывают этих сомов в реки и водоемы города. Подобный вид рыб попадался жителям Мурманской и Архангельской областей. Отмечается, что существо привыкло к тепу и российские холода являются для него губительными.

Ранее сообщалось, что мужчину напугало странное создание на Лейтон Бич на западе Австралии. Он обнаружил необычное существо во время прогулки с собакой по пляжу, передает телеканал «360».