Беглов назвал приоритетным направлением социальную поддержку петербуржцев

Санкт-Петербург, 21 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что социальная поддержка горожан является приоритетным направлением работы властей во время пандемии опасной коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление градоначальник сделал в ходе заседания городского правительства.

Беглов уверен, что городские власти должны сделать все возможное, чтобы подержать людей в это непростое время.

«Мы начнем выплачивать деньги ветеранам и узникам, труженикам тыла на месяц раньше, чем планировали, то есть в июне», — заявил губернатор.

Он отметил, что соблюдающие режим самоизоляции пенсионеры получат по две тысячи рублей. На данный момент поддержку со стороны властей уже получили порядка 2,5 миллиона человек на общую сумму в 61,3 миллиарда рублей.

Подчеркивается, что в Петербурге работают 98 учреждений социального обслуживания горожан. Беглов призвал коллег увеличить объем и ускорить темпы работ, а также внимательнее относиться к проблемам людей, которые оказались в сложной ситуации.