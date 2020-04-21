Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге придется на первомайские праздники

Санкт-Петербург, 21 апреля. Врачи считают, что пик заболеваемости опасной коронавирусной инфекцией будет достигнут в Петербурге в конце следующей недели. Об этом заявила иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Врач объяснила, что расчеты по всплеску заболеваемости коронавирусом основываются на опыте других стран, где в течение 2-3 недель обычно фиксировался подъем, после чего устанавливалось плато, а затем шел спад. Она также заявила, что существует определенная надежда на то, что спад заболеваемости может произойти к лету.

«Мы пока ничего сказать не можем. Утверждали, что вирус плохо переносит высокие температуры, но есть страны где постоянно высокие температуры, поэтому посмотрим, что будет у нас», — рассказала Скорпилева.

Она напомнила, что в Петербурге нечасто можно наблюдать высокую температуру воздуха, однако снижение прироста инфицированных все же нужно ожидать к лету, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что за минувшие сутки в Северной столице были официально зарегистрированы 127 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Зафиксировано три летальных случая. Таким образом, всего с начала пандемии в городе скончались 11 человек. Также новые случаи заражения были выявлены в Ленинградской области. Там болезнь была диагностирована у 42 пациентов.