Беглов не исключил введения пропускного режима в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил введения пропусков при ухудшении эпидемиологической ситуации, но пока действующие меры себя оправдывают. Об этом он сообщил на заседании городского правительства во вторник.

«Мы предусматриваем различные варианты, абсолютно различные в зависимости от ситуации — от самых средних, по которым сегодня идет Петербург, и это себя оправдывает, до самых жестких – вплоть до введения пропусков», — подчеркнул глава города.

Беглов напомнил, что в Петербурге на сегодняшний день подтверждено 1973 случая коронавируса. В городе от опасной инфекции погибло 11 человек.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в Ленинградской области. Там болезнь была диагностирована у 42 пациентов.

Всего по России в настоящее время официально зарегистрированы 5642 новых случая опасной коронавирусной инфекции. Наличие опасного заболевания диагностировано у 52763 пациентов по всей стране. Общее число смертей в России достигло 456. В оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в Северной столице прошли обследование на коронавирусную инфекцию 7209 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении помощи всем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом во время лечения пациентов.

Как писала «Газета.ru», спрос на страховку от коронавируса вырос более, чем в два раза.