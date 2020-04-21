Коронавирусом заразились еще 127 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Коронавирус за минувшие сутки был выявлен еще у 127 жителей в Петербурге. Общее количество зараженных в Северной столице достигло 1973. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая. Таким образом, всего с начала пандемии в городе скончались 11 человек. Также новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в Ленинградской области. Там болезнь была диагностирована у 42 пациентов.

Всего по России в настоящее время официально зарегистрированы 5642 новых случая опасной коронавирусной инфекции. Наличие опасного заболевания диагностировано у 52763 пациентов по всей стране. Общее число смертей в России достигло 456.

В оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в Северной столице прошли обследование на коронавирусную инфекцию 7209 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении помощи всем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом во время лечения пациентов, передает «Петербургский дневник».