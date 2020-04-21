Беглов поблагодарил петербуржцев за воздержание от посещения храмов

Санкт-Петербург, 21 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей Северной столицы, соблюдающих режим самоизоляции и воздержавшихся от посещения пасхальных служб в храмах на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится на официальной странице губернатора в «ВКонтакте».

«Благодарю всех, кто услышал призывы духовных и светских властей Петербурга и остался дома в Пасхальную ночь. Индекс самоизоляции в этот день вырос до значения 4,2 балла из возможных пяти», — сообщил Беглов.

Он подчеркнул, что при такой дисциплине уровень заболевания снижается. По его словам, это важный вклад в борьбу с невидимым врагом.

Также Беглов напомнил, что на базе пансионата «Заря» формируется изолятор для пациентов с легким течением заболевания. Под обсерватор также перепрофилирован пансионат «Балтиец».

Губернатор отмечает, что власти города приняли решение разделить потоки пациентов. Тяжелобольных будут отправлять на стационарное лечение, а инфицированным с легкими симптомами разрешат остаться дома.

«При невозможности оставаться дома, – будем направлять в специально оборудованные изоляторы. Например, в тот, который сейчас разворачивается в одном из павильонов Ленэкспо», говорит Беглов.

Ранее губернатор подчеркивал, что Петербург смог сдержать первоначальную атаку коронавируса благодаря слаженной работе ответственных жителей города.