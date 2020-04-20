Беглов заявил, что Петербург сдержал первоначальную атаку коронавируса

Санкт-Петербург, 20 апреля. Санкт-Петербург смог сдержать первоначальную атаку COVID-19 благодаря слаженной работе ответственных петербуржцев. С таким заявлением выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Слова Беглова подтвердили как специалисты по эпидемиям, так и ученые-вирусологи, а также другие эксперты, которые ежедневно консультируют городские власти. В большинстве регионов России, а также в ряде других стран взрывной рост числа заболевших наблюдался между четвертой и шестой неделями. В то же время, в Санкт-Петербурге уже семь недель удается удерживаться от пика эпидемии.

В частности, в минувшее воскресенье был зафиксирован очень высокий индекс самоизоляции, несмотря на праздник Пасхи. Жители Петербурга дисциплинированно остались дома, воздержавшись от посещения храмов и церквей.

«При такой дисциплине уровень заболевания снижается. За прошедшие сутки он составил 84 человека. Спасибо за этот большой и очень важный вклад в борьбу с невидимым врагом. До победы над ним еще далеко. Вовремя принятые трудные решения дают возможность подготовиться ко второй волне вирусной атаки», — поблагодарил жителей города Беглов.

Он добавил, что на базе пансионата «Заря» будет создан изолятор для больных с легким течением коронавирусной инфекции для эффективной борьбы с распространением COVID-19. Также будет перепрофилирован под обсерватор пансионат «Балтиец».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 166 тысяч человек.