Беглов поручил начать выплаты ветеранам к годовщине Победы

Санкт-Петербург, 20 апреля. Ветеранам в Петербурге начали перечислять выплаты к 75-летию Победы по поручению губернатора города Александра Беглова, сообщили в пресс-службе администрации.

Деньги перечислят 347 183 ветеранам на общую сумму 1,4 млрд рублей. Выплаты можно получить в банках и на дому у почтальона.

7 000 рублей выплатят инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам концлагерей. Вдовы военнослужащих получат по 4 000 рублей и по 3 000 рублей выплатят людям, которые родились до 3 сентября 1945 года, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов принял участие в заседании правительства. Совещание прошло в онлайн-формате. Члены правительства обсудили вопросы социально-экономического развития исторической части Петербурга.

Губернатор поручил чиновникам контролировать финансирование, направленное на национальные проекты по улучшению системы госуправления.