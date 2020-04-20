Власти Петербурга назвали условие ввода режима пропусков

Санкт-Петербург, 20 апреля. В Смольном рассчитывают, что пропускной режим в Петербурге вводить не придется. Об этом сообщил глава комитета информатизации Станислав Казарин.

Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.

«Технически мы готовы. Более того, есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки», — сказал Казарин.

По последним данным, в Петербурге зафиксировали 1846 случаев заражения коронавирусом. Город на Неве входит в десятку регионов страны с наибольшим числом пациентов с коронавирусом, уступая только Москве и Московской области.

Напомним, что 10 апреля в Москве на улицах города находились более 3,5 млн человек. Власти приняли решение ввести систему пропусков с 15 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил с 22 апреля начать проверку пропусков в автоматическом режиме. Москвичи должны привязать проездные карты «Тройка» и номера автомобилей к цифровому пропуску.

Власти Москвы и Петербурга призывают горожан не выходить на улицу. Покидать дом можно только в крайнем случае — ходить за продуктами, в аптеку и выгуливать собаку.