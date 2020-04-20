Беглов поручил контролировать финансирование проектов госуправления

Санкт-Петербург, 20 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства программу о «Повышении эффективности госуправления».

20 апреля Беглов принял участие в заседании с членами правительства. Совещание состоялось в онлайн-формате. Глава города призвал чиновников обратить внимание на цифровую экономику.

Он подчеркнул, что финансирование национальных проектов должно строго контролироваться. На заседании также обсудили результаты социального развития Петербурга в 2019 году.

В собственность города перешли 27 социальных объектов, в том числе детские сады, игровые и спортивные площадки, объекты здравоохранения. Губернатор неоднократно отмечал, что в новых микрорайонах Петербурга не хватает социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Беглов оценил итоги реализации программы по сохранению и развитию исторической части Петербурга.