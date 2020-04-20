Беглов оценил выполнение программы сохранения исторической части Петербурга

Санкт-Петербург, 20 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства, на котором обсуждались вопросы сохранения исторической части города.

Совещание состоялось в онлайн-формте. Подпрограмма «Сохранение и развитие исторического центра города» ориентирована на создание оптимальных условий для развития этой части Петербурга.

В течение прошлого года специалисты обследовали и оценили состояние 1327 домов, которые являются объектами культурного наследия. Они подготовили список рекомендаций для проживания в таких домах. Власти также разработали предпроектную документацию для реставрации и капремонта четырех домов.

На данную программу в 2019 году было выделено 35 млн рублей. Беглов и члены правительства также обсудили вопрос эффективности госуправления, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление о выплатах медикам, которые заразились коронавирус во время оказания помощи петербуржцам.