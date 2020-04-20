Панов: Мигранты начнут приезжать в Петербург из других регионов ради работы

Санкт-Петербург, 20 апреля. Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, не сильно ударил по мигрантам, работающим в Петербурге. Об этом в понедельник заявил глава петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Если говорить про Петербург, то у нас все более цивилизованно, чем в отдельных регионах страны. Нужно принять во внимание, что в нашем городе не остановлены стройки, строительство продолжается, крупные гипермаркеты все работают. На дорогах доминируют такси», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Кроме того, довольно много мигрантов задействовано в домашних услугах — эта сфера не перестала работать с наступлением эпидемии коронавируса.

Панов добавил, что расценки по оплате труда в Петербурге одни из самых высоких в стране. Он не исключил, что гастарбайтеры в ближайшее время будут приезжать в Петербург из других регионов ради работы.

Ранее Федерация мигрантов России обратилась в московскую мэрию с просьбой возобновить уличные работы. Это с одной стороны позволит гастарбайтерам заработать, а с другой — выполнить план по работам. Более того, пока длится карантин, ремонт будет идти быстрее.