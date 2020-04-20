Мемориал генерал-губернаторам Кронштадта откроют ко Дню ВМФ России

Санкт-Петербург, 20 апреля. Мемориал генерал-губернаторам Кронштадта появится в парке «Патриот» Западного военного округа (ЗВО).

Плиты белого мрамора украсят имена людей, которые внесли большой вклад в развитие города и российского флота. Проект «В потомках наши имена» включает создание 49 мемориальных объектов.

«Мы много работали в музеях и архивах, чтобы собрать информацию и восполнить пробел в истории Кронштадта и флота», — отметил директор парка Андрей Кононов, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

Кронштадт был создан Петром Великим как первая морская крепость России на Балтике. Город стал центром торговли, где разгружалось большинство коммерческих судов.

По словам Кононова, на должность губернаторов города назначались самые опытные офицеры. Открытие мемориала приурочат ко Дню Военно-морского флота России, если эпидемиологическая ситуация в регионе нормализуется.

В 2019 году Смольный анонсировал планы сделать Кронштадт центром туризма. Летом прошлого года там была запущена сеть пятого поколения, что необходимо для реализации проектов «умного города».