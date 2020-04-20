Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сервис по поиску работы SuperJob назвал пять лучших вакансий в Петербурге. На первом месте оказалась позиция анестезиолога-реаниматолога, такому специалисту предлагают до 472 тысяч рублей в месяц.

Далее идет вакансия руководителя направления продаж пищевых ингредиентов с зарплатой от 250 тысяч рублей. В тройке высокооплачиваемых вакансий оказался менеджер по проектным продажам. Ему готовы платить до 250 тысяч рублей.

На четвертом месте — врач-гинеколог, такой специалист может рассчитывать на зарплату в размере 150 тысяч рублей. Эксперты включили в топ-5 позицию коммерческого директора с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге во время эпидемии коронавируса повысилась зарплата курьеров и доставщиков товаров. Некоторым курьерам платят до 140 тысяч рублей.

Напомним, что в Петербурге по-прежнему действует режим самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленную работу. Это касается сотрудников СМИ, дизайнеров, программистов.