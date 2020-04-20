Смольный установил размер выплат заразившимся коронавирусом медикам

Санкт-Петербург, 20 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медикам, заболевшим коронавирусом.

Документ опубликовали на сайте Смольного. В нем отмечается, что случае заражения коронавирусом медработник получит 300 тысяч рублей. Если болезнь приведет к инвалидности, то медработнику полагает выплата в размере 500 тысяч рублей.

Семьям врачей выплатят миллион рублей, если болезнь закончится летальным исходом. Выплаты касаются тех медиков, которые оказывают помощь пациентам.

По словам главврача Боткинской больницы Дениса Гусева, в Петербурге коронавирус выявлен у сотни врачей и медперсонала. Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, город на Неве входит в десятку регионов страны с наибольшим число заразившихся вирусом.

По данным на 20 апреля, в Петербурге выявлено 1846 случаев коронавируса, полностью выздоровел 241 человек, восемь скончались.

Ранее сообщалось, что общежитие медуниверситета имени Павлова закрыли на карантин. У десяти студентов подтвердился коронавирус.