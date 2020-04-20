Более 400 дел о нарушении самоизоляции поступили в суды Петербурга

Санкт-Петербург, 20 апреля. Районные суды и мировые судьи Петербурга зарегистрировали более 400 дел о нарушении самоизоляции с начала апреля.

Нарушителям назначили штрафы, либо сделали предупреждение. 179 дел поступило в суды Петербурга о нарушении карантинных мер, рассмотрено 43 дела. Деятельность компаний ограничили, физических лиц обязали выплатить по 15 тысяч рублей.

В судах также зарегистрировали 125 дел о нарушении режима самоизоляции. Ответчиков заставили объяснить свое поведение. Один из петербуржцев рассказал, что видел табличку о запрете посещения Никольского сада, но сознательно пошел на нарушение.

Еще одна петербурженка гуляла с ребенком на детской площадке. Она знала об ограничительных мерах, но не смогла отказать малышу, пишут «Невские новости».

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Петербурге зафиксировали 1846 случаев заражения коронавирусом, 241 человек выздоровел, восемь скончались.

Власти напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии коронавируса в России пока не пройден, нерабочие дни в стране продлили до конца апреля.

