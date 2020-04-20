Общежитие медуниверситета имени Павлова в Петербурге закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 20 апреля. Общежитие №3 Первого Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова закрыли на карантин из-за коронавируса.

Здание закрыли на Большой Монетной улице, у ряда студентов подтвердился коронавирус. Руководство вуза набирает волонтеров для доставки продуктов и лекарств студентам и персоналу общежития.

Число заболевших в университете не сообщается. По некоторой информации, речь идет о десяти заболевших. Тех, у кого подтвердился диагноз, госпитализировали, остальные находятся под наблюдением.

Напомним, что после выявленного случая коронавируса на 14 дней было закрыто общежитие медуниверситета имени Мечникова. Студентов в здании на проспекте Просвещения регулярно развлекали российские звезды, их поддерживали однокурсники, которые не контактировали с зараженными.

В Петербурге по-прежнему действует режим самоизоляции. Власти просят местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости. Покупать продукты и лекарства можно только в ближайших аптеках и продуктовых магазинах.

Выгуливать собаку разрешается не далее чем в 100 метрах от дома. Правоохранители выявляют нарушителей режима самоизоляции.