Граффити с героем «Криминального чтива» появилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 апреля. Художники группы HoodGraff нарисовали граффити, посвященное фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Уличные художники изобразили на здании, расположенном на Лесном проспекте, актера Кристофера Уокена. Герой Уокена — капитан Кунс рассказывает о фамильных часах, которые он хранил всю войну.

Поклонники творчества Тарантино помнят историю о реликвии, которую Кунс прятал в «надежном месте».

Ранее сообщалось, что в Московской области двое художников оставили послание для медиков. Они поблагодарили врачей за спасение жизней людей и их огромный вклад в борьбу с коронавирусом.