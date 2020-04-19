РПЦ передала 2,5 тонны куличей заключенным Петербурга

Санкт-Петербург, 19 апреля. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) передала заключенным почти пять тысяч куличей, сообщили в пресс-службе епархии.

Почти 2,5 тонны куличей передали осужденным и ветеранам пенитенциарной системы города. Заключенным показали онлайн пасхальные богослужения.

Протоиерей Олег Скоморох записал видеообращение, в котором рассказал о значении Пасхи для православных христиан. Он пожелал душевного спасения.

Ранее сообщалось, что в Московской области глава Одинцово Андрей Иванов передал ветеранам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам и сиротам более 20 тысяч куличей.

19 апреля Россия празднует один из самых важных дней для православных христиан — Воскресение Христово. Большинство россиян предпочли остаться в этот день дома, что подтверждают данные индекса самоизоляции «Яндекса».