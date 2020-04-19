Полиция в Петербурге остановила крестный ход бывшего священника

Санкт-Петербург, 19 апреля. Полиция остановила в Петербурге крестный ход, организованный бывшим священником Артемием Скрипкиным.

Крестный ход должен был пройти у Казанского собора. Скрипкин в соцсетях призывал горожан присоединиться и жаловался, что храмы на Пасху закрыты.

К импровизированному шествию присоединились чуть больше десяти человек. Они шли на небольшом расстоянии друг от друга. Петербуржцев остановили правоохранители, после расспросов верующих отпустили.

На Скрипкина оформили административный протокол. Известно, что протоиерей лишился духовного сана в 2017 году. Он публично выразил недовольство из-за слов патриарха Русской православной церкви Кирилла о том, что у христиан и мусульман один бог.

Напомним, что власти Петербурга попросили горожан оставаться дома. Храмы закрыты, чтобы коронавирус не распространялся среди населения.

Сам патриарх Кирилл неоднократно призывал верующих поберечь свое здоровье и молиться дома. В РПЦ относятся с пониманием к мерам, которые приняли власти.