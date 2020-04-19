Петербург вошел в тройку городов с самым высоким индексом самоизоляции

Санкт-Петербург, 19 апреля. Петербург находится на второй строчке в рейтинге городов с населением более миллиона по индексу самоцизоляции, разработанному «Яндексом».

По данным на 15.00 19 апреля индекс самоизоляции в городе на Неве составил 3,7. На первом месте находится Москва с показателем 4,1.

На третьем месте оказались Воронеж, Красноярск и Нижний Новгород с индексом 3,6. Российская компания «Яндекс» рассчитывает индекс от 1 до 5, где высший бал означает фактически пустые улицы населенного пункта.

Данные получают на основе информации, собранной из приложений «Яндекса».

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, Петербург входит в десятку регионов страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В городе зафиксировано 1760 случаев заражения вирусом, выздоровели 239 человек, скончались восемь.