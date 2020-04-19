Верующие собрались у храма в Кудрово несмотря на закрытие церквей для прихожан

Санкт-Петербург, 19 апреля. Православные верующие собрались в пасхальную ночь у храма в Кудрово несмотря на закрытие церквей для прихожан из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает фотокорреспондент Федерального агентства новостей, храм Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово закрыт для верующих, но особо стойкие решили отстоять праздничное богослужение на улице и посмотреть трансляцию на телефоне.

«Кто-то в маске, а кто-то нет. Дистанцию стараются соблюдать, но выходит не очень. Там стоит народная дружина, человек пять, дистанцию не держат, никак не реагируют на собравшихся. Пара старушек старались не дать мне снять все это», — рассказал корреспондент ФАН.

Напомним, в четверг, 16 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об ужесточении антикоронавирусных мер в ряде поселений региона, в том числе в Кудрово. Здесь специальные рабочие группы должны проверять соблюдение режима самоизоляции местными жителями.

Накануне настоятель храма Иоанна Богослова в Кудрово протоиерей Владимир Данкович обратился к прихожанам с благословлением встретить праздник Пасхи дома.

«Дорогие прихожане! Согласно постановлению Ленинградской области нам надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В храме могут находиться только клирики, певчие и церковные работники. Вы можете подать свои записки, чтобы мы молились о вас и ваших близких ВКонтакте», — написал он на сайте храма.

По состоянию на 18 апреля в Ленинградской области было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией, девять пациентов выздоровели, умерших нет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что почти 140 медиков госпитализированы в Петербурге из-за коронавируса.