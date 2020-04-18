Пасхальное богослужение в Петербурге: онлайн-трансляция из храмов

Санкт-Петербург, 18 апреля. Жители Петербурга смогут увидеть богослужения в храмах с помощью специально организованных онлайн-трансляций. Таким образом горожане смогут принять участие в службе, не покидая своих домов и не нарушая режим самоизоляции, введенный из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отметим, режим самоизоляции в Северной столице продлен до 30 апреля. Горожан призывают не покидать своих домов без крайней необходимости. Во время действия особых мер на территории города, связанных с угрозой распространения коронавируса, для верующих были организованы прямые трансляции богослужений из храмов петербургской епархии РПЦ.

Посмотреть трансляции в режиме-онлайн можно будет на официальных страницах храмов во «ВКонтакте». Кроме того, сайт издания «Невские новости» будет вести собственный эфир.

Онлайн-трансляции богослужений ведут:

С полным перечнем храмов, которые проведут онлайн-трансляции богослужений, можно ознакомиться на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви.