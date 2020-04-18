Жители Петербурга с пониманием отнеслись к ограничениям на посещение храмов

Санкт-Петербург, 18 апреля. В Страстную субботу жители Петербурга проявили сознательность и прислушались к призыву петербургской Епархии РПЦ воздержаться от похода в церковь. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Большинство горожан традиционного в эти дни посещают храмы для того, чтобы освятить пасхальные куличи и яйца. Из-за сложившейся ситуации с пандемией опасной коронавирусной инфекции в этом году местные жители вынуждены отказаться от привычных предпасхальных приготовлений. На сайте Храма святого великомученика Дмитрия Солунского опубликовано объявление для тех, кто все-таки собрался прийти в церковь.

Петербуржцев настоятельно просили надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию во время освящения, которое прошло сегодня в полдень. Отмечается, что если год назад в храме присутствовали сотни людей, то сегодня собралось не более 20 человек.

После молитвы настоятель храма окропил святой водой пасхальные куличи и яйца, пожелал здоровья и поблагодарил всех за терпение и понимание непростой ситуации.