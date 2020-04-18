В Петербурге за сутки 139 человек заразились коронавирусом

Санкт-Петербург, 18 апреля. За минувшие сутки 139 человек заразились опасной коронавирусной инфекцией в Петербурге. В Ленинградской области число инфицированных возросло на 34 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Общее число пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в Северной столице возросло до 1646 человек. По всей России за прошедшие сутки было выявлено 4785 новых случаев заражения опасной инфекцией, 40 человек скончались.

В пресс-службе Смольного заявили, что за последние сутки 8763 горожанина сдали специальные анализы на коронавирусную инфекцию. На карантине в настоящий момент находятся 4123 человека. Из них 57 — в обсерваторе и 827 — на самоизоляции.

Всего на сегодняшний день в РФ официально зарегистрировано 36793 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. С начала пандемии скончались 313 человек, успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 3057 пациентов.

Ранее в оперштабе заявили, что за минувшие сутки в Москве было зарегистрировано 2649 новых случаев заражения коронавирусом, передает РИАМО.