В Петербурге 137 врачей госпитализированы с подозрением на COVID-19

Санкт-Петербург, 18 апреля. В Санкт-Петербурге 137 медицинских работников находятся в местной инфекционной больнице им. Боткина с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Гусев, рассказывая о ситуации с развитием пандемии в городе.

«У нас достаточно много медиков сейчас в больнице на лечении. Всего у нас находятся 405 пациентов либо с подозрением, либо с подтвержденным диагнозом, из них 137 — медицинские работники», — сказал медик в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом врач также отметил, что в основном с подозрением на коронавирус госпитализированы врачи тех стационаров, где содержатся инфицированные.

Напомним, согласно официальным данным за последние сутки в Петербурге коронавирус был официально подтвержден у 424 человек. Таким образом, общее число зараженных на сегодняшний день составляет 1507. При этом в комитете по здравоохранению отметили, что примерно каждый 15-й заразившийся является медицинским работником.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова оценила ситуацию с бизнесом в Санкт-Петербурге. По словам специалиста,часть кафе и ресторанов все-таки перестроились и пытаются продолжать деятельность, работая на доставку, пишет телеканал RT.