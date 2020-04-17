В рамках гуманизации ФСИН России организовала переводы заключенных в другие СИЗО

От источника в силовых структурах Санкт-Петербурга Федеральное агентство новостей узнало об очередном переезде СИЗО на Северо-Западе России. На этот раз происходит массовый перевод заключенных из следственного изолятора №6 в Горелово в крупнейший в мире СИЗО №1 «Кресты». Кстати, пандемия COVID-19 на это никак не повлияла. Наши журналисты выяснили, как изменятся жизнь заключенных и служба сотрудников уголовно-исполнительной системы.

С понедельника, 13 апреля, от стен небезызвестного в регионе следственного изолятора №6 в Горелово стали отъезжать автозаки. В них оказались подследственные арестанты, которые находятся в учреждении уголовно-исполнительной системы по подозрению в преступлениях. Источник ФАН пояснил, что в УФСИН по Петербургу и Ленобласти проводится перевод заключенных из СИЗО №6 в СИЗО «Кресты» в Колпино.

«Был организован плановый перевод лиц, содержащихся под стражей в СИЗО №6, в следственный изолятор №1 в городе Колпино до конца этой недели. Будет проведен ряд организационных и режимных мероприятий в период перевода указанных лиц», — сообщили ФАН собеседники в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

В процессе переезда большинство заключенных уже оказались в «Крестах». Сегодня, по планам регионального УФСИН, в «Кресты» доставят последних арестантов. Там их ожидает ряд карантинных мероприятий, связанных в том числе и с пандемией COVID-19 в России. Арестантов с признаками инфекции в стены «Крестов» пускать не станут, а отправят на лечение в больницы города.

«В целях недопущения заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы России организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения», — сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Что же касается сотрудников СИЗО в Горелово, то им было предложено перевестись на службу в «Кресты» или другие учреждения уголовно-исполнительной системы региона. Есть мнение, что из-за удаленности новых мест работы ряд работников может отказаться от дальнейшего прохождения службы.

Буквально за две недели до начала перевода арестантов в «Кресты» был задержан начальник оперативного отдела СИЗО №6 Евгений Дегтерев. В Следственном комитете Санкт-Петербурга сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела о взятке. Сотрудник УФСИН Петербурга и Ленобласти, по версии следствия, систематически получал взятки от представителей арестантов, содержащихся под стражей, за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе. Общая сумма переданных Дегтереву денежных средств составила не менее 10 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

«По данным следствия, подозреваемый с июля 2018 года получал взятки от знакомых содержащихся под стражей за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе. Так, 29 марта 2020 года подозреваемый был задержан при получении очередной взятки в сумме 400 тысяч рублей от знакомой лица, содержащегося в следственном изоляторе, сотрудниками отдела «М» УФСБ региона», — подчеркнули в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Евгений Дегтерев был отправлен судом под домашний арест, СК сейчас продолжает разбираться в деталях уголовного дела. Отмечалось также, что задержание Дегтерева проходило при поддержке сотрудников собственной безопасности УФСИН. Они же курировали своих коллег из СИЗО в Горелово, когда проходил перевод арестантов в «Кресты».

СИЗО №6 не первый в регионе изолятор, арестанты которого переехали. Массовый перевод заключенных петербургского следственного изолятора №4, называемого в народе «Малыми крестами» или «Лебедевкой», состоялся в ноябре 2018 года. Еще за год до этого самый известный в стране СИЗО №1 «Кресты» переехал из старых зданий на Арсенальной набережной в новые сооружения в Колпино.

Одна из причин, по которым заключенных из Петербурга и Ленобласти планомерно свозят в новые «Кресты», — это соответствие камер европейским стандартам. Кроме того, там обустроен современный медицинский блок и есть оборудование для оказания помощи заключенным. Реорганизация и переезды из старых следственных изоляторов проходят в рамках плана ФСИН страны по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых.