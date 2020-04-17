Десятилетний ребенок избил молотком и ограбил пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Вопиющий случай нападения малолетнего ребенка на пожилую женщину расследуют правоохранители в Петербурге. 10-летний мальчик избил и ограбил пенсионерку во Всеволожском районе. Об этом сообщили в Следственном комитет РФ по региону.

По данным правоохранителей, преступление произошло на этой неделе. Пожилую женщину жестоко избили и ограбили. Оказалось, что нападавшим был десятилетний ребенок. Он нанес женщине несколько ударов молотком, отнял у нее банковскую карту, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Покушение на убийство», однако ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенническом хищении денег у пенсионеров, передает РИАМО.