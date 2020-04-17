Беглов подписал указ о выплатах медикам, борющимся с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией врачи медицинских учреждений города получат денежные выплаты в Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом говорится на сайте Смольного.

Согласно опубликованной информации, медики получат конкретные выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку за период с 16 по 31 апреля 2020 года. Речь идет о всех медицинских работниках и персонале больниц, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарах.

Ранее стало известно, что в Петербурге более сотни медицинских работников заражены опасной коронавирусной инфекцией. Медики сдали все необходимые анализы, которые подтвердили наличие заболевания.

Кроме того, за минувшие сутки в Северной столице резко увеличилось число зараженных опасной коронавирусной инфекцией. Заболевание было официально подтверждено у 424 пациентов. Таким образом, общее число зараженных на сегодняшний день составляет 1507. В городском комитете по здравоохранению отметили, что примерно каждый 15-й заразившийся является медицинским работником.