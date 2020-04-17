Более 100 медиков заразились коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Более сотни медицинских работников заражены опасной коронавирусной инфекцией в Петербурге. Медики сдали все необходимые анализы, которые подтвердили наличие инфекции. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

В ведомстве не сказали, в каких именно медицинских учреждениях работали зараженные медработники, передает «Петербургский дневник».

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных опасной коронавирусной инфекцией. Заболевание было официально подтверждено у 424 человек. Таким образом, общее число зараженных на сегодняшний день составляет 1507. В комитете по здравоохранению отметили, что примерно каждый 15-й заразившийся является медицинским работником.

Всего за последние сутки в РФ были диагностированы 4070 новых случаев заражения опасной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии коронавируса достигло 32008 человек. Лидером по количеству инфицированных граждан остается Москва — 1959 новых пациентов. На втором месте Подмосковье, затем Петербург. С начала пандемии успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 2590 пациентов.