В Петербурге за сутки заразились коронавирусом 424 человека

Санкт-Петербург, 17 апреля. Число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 424 человека в Петербурге. Анализы на наличие опасной инфекции 16 апреля сдали больше девяти тысяч горожан. Об этом сообщили в оперативно штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что на территории Ленинградской области за сутки официально зарегистрированы 24 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.

Всего за последний сутки в РФ были диагностированы 4070 новых случаев заражения опасной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии коронавируса достигло 32008 человек. Лидером по количеству инфицированных граждан остается Москва — 1959 новых пациентов за сутки. На втором месте Подмосковье, затем Петербург. С начала пандемии успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 2590 пациентов.

Ранее сообщалось, что комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила смерть пятого пациента с коронавирусной инфекцией в Петербурге. В Боткинской больнице скончался 63-летний мужчина. Смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией, передает телеканал «Санкт-Петербург».