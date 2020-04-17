Нарушение норм карантина петербуржцами назвали «преступной халатностью»

Санкт-Петербург, 17 апреля. Заместитель председателя комитета по здравоохранения Петербурга Андрей Сарана заявил, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Он подчеркнул, что одной из причин ухудшения эпидемиологической обстановки является поведение людей.

По его словам, петербуржцы допускают «преступную халатность» выходя на улицу во время режима самоизоляции. Сарана подчеркивает, что покидающие пределы домов горожане подвергают риску близких, в первую очередь пожилых людей.

Как отмечает зампред Комздрава, с таким отношением к карантину, некоторые не доживут до 9 мая.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что при неблагоприятном сценарии коронавирусом в Петербурге могут заразиться до 40 тыс. человек.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.