Врач рассказал о самом неблагоприятном сценарии заражения коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Глава Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что при неблагоприятном сценарии коронавирусом в Петербурге могут заразиться до 40 тысяч человек.

Шляхто возглавляет межведомственную рабочую группу по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что большинство горожан перенесут болезнь в легкой форме.

«Самая неблагоприятная ситуация — это где-то в районе 40 тысяч. Из них 35 тысяч — легкие больные, которые будут лечиться дома», — сказал врач.

По предварительным оценкам, пациентов с осложнениями может быть порядка шести тысяч. Но больницы города готовы к такому развитию событий.

Шляхто добавил, что до 12 апреля прирост числа больных шел по благоприятному сценарию. Но в последнее время зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. Сейчас реализуется комбинированный сценарий, резюмировал врач.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти восемь тысяч человек. Города на Неве входит в десятку регионов страны, где наибольшее число зараженных коронавирусом.

Во время эпидемии в Петербурге увеличилось число вакансий курьера, в некоторых компаниях доставщикам платят до 140 тысяч рублей в месяц.

Накануне в Петербург прибыла колонна грузовиков с медицинским оборудованием и средствами защиты, которые для города купил банк «Россия». Губернатор Александр Беглов поблагодарил руководства банка за помощь.