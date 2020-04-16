Керлингист Виноградов устроился на работу в петербургскую больницу

Санкт-Петербург, 16 апреля. Керлингист Тимофей Виноградов на время эпидемии оставил спорт и работает в реанимации в одной из больниц Петербурга.

До эпидемии коронавируса Виноградов выступал в юниорской команде клуба «Адамант». Он стал победителем юношеских соревнований, в составе сборной Петербурга выступал на чемпионате России.

«Все, за что он берется, он делает добросовестно», – рассказал один из наставников Виноградова, его слова цитирует «Петербургский дневник».

Спортсмен учится на третьем курсе Петербургского педиатрического медуниверситета. В комитете по спорту отметили, что город должен гордиться такими ребятами.

Глава комитета Антон Шантырь назвал помощь Виноградова по-настоящему петербургским поступком.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти восемь тысяч человек. Город на Неве входит в десятку регионов России, в которых больше всего зараженных коронавирусом.

По данным на 16 апреля, в Московской области выздоровели более ста человек. Число выздоровевших в московском регионе продолжает расти.