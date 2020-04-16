Зарплата курьеров в Петербурге выросла до 140 тысяч рублей во время эпидемии

Санкт-Петербург, 16 апреля. Эпидемия по коронавирусу повлияла на заработок курьеров. В Петербурге зарплаты сотрудников службы доставки взлетели до 140 тысяч рублей.

Самую высокую зарплату получают сотрудники срочной курьерской доставки — до 140 тысяч рублей. Курьеры магазинов здорового питания могут рассчитывать на 100 тысяч рублей.

Однако ситуация у пеших курьеров другая, им платят по 38 тысяч рублей в месяц. С того момента, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, возрос спрос на доставщиков товаров, пишет издание «Петербургский дневник».

В Петербурге число вакансий курьеров увеличилось на 20%, передает телеканал «Санкт-Петербург». Жители Северной столицы, которые остаются дома из-за режима самоизоляции, стали чаще заказывать доставку еды на дом, делать покупки в Интернете.

Сотрудники доставки должны выполнять предписания Роспотребнадзора и использовать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски и перчатки.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти 8 тысяч человек. Город на Неве входит в десятку регионов России с наибольшим числом заразившихся с коронавирусом. Лидирует в антирейтинге Москва и Московская область.