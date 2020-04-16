Почти восемь тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Санкт-Петербург, 16 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки в Петербурге на коронавирус обследовано 7 900 человек.

На карантине находятся 4386 человек, из них 57 – в обсерваторе, 892 – на самоизоляции, 3437 – контактные. Четыреста горожан обратились за помощью к волонтерам.

В системе зарегистрированы свыше трех тысяч волонтеров, две тысячи уже получили аккредитацию и прошли обучение. Добровольцам бесплатно выдают средства защиты, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, Петербург входит в десятку регионов России с наибольшим число заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов принял пять грузовиков с медицинским оборудованием, переданным банком «Россия».