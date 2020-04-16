Фура упала в реку в Петербурге, погиб водитель

Санкт-Петербург, 16 апреля. Фура свалилась в воду на Выборгской набережной в Петербурге. Отмечается, что инцидент произошел около дома № 37 на Выборгской набережной под утро 16 апреля.

Около 06.00 по московскому времени транспорт так погрузился в воду, что сейчас на поверхности не видно кабины. При этом прицеп держится на плаву. Как пишет издание «Невские новости», как уточнил источник, прицеп оторвался, а сама кабина погрузилась на дно.

На данный момент водолазы готовятся обследовать водоем. Было найдено тело водителя. Его извлекли из кабины, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Ранее микроавтобус и фура столкнулись на М-4 в Ростовской области. 11 марта в 03.40 по московскому времени на 869 километре трассы М-4 «Дон» пассажирский микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой. В микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя.

Напомним, девять человек получили травмы после ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на дороге Джанкой-Симферополь в Крыму.