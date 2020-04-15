Петербургский Водоканал приостановил обслуживание общественных туалетов

Санкт-Петербург, 15 апреля. Общественные туалеты, находящиеся в ведении петербургского Водоканала, приостановили оказание услуг на период действия карантина на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Как подчеркивается в сообщении, данная мера нужна для противодействия распространению коронавируса.

«Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все туалеты Водоканала находятся в исправном состоянии и будут готовы возобновить оказание услуг сразу после окончания пандемии. Во всех туалетах проведена санитарная обработка.

Ранее комитет по благоустройству Петербурга поручил Водоканалу дезинфицировать дороги города с 7 апреля. Дезинфекция проводится ежедневно, Водоканал выделил 16 тонн реагента (использовать раствор гипохлорита натрия 0.06%) для обеззараживания города. В первую очередь будут обработаны автобусные павильоны около станций метро, а также транспортно-пересадочные пункты, обслуживающие несколько маршрутов.