Весенний пуск фонтанов в Петергофе перенесли из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 15 апреля. Весенний пуск фонтанов в Петергофе перенесли на поздний срок в связи с ограничениями по коронавирусу, сообщила директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Запуск фонтанов был назначен на 25 апреля, но Минкультуры РФ приостановило прием посетителей в музеях страны до особого распоряжения.

Кальницая добавила, что сотрудники музейного комплекса провели тестовые пуски фонтанов еще в марте. Хранители продолжают работать удаленно, на рабочем месте только дежурные службы, пишет ТАСС.

В Петергофе пригласили посетителей на виртуальную экскурсию и прямые эфиры в соцсетях. Коронавирус повлиял на посещаемость заповедника в начале 2020 года. Это связано с оттоком иностранных туристов на фоне вспышки коронавируса.

В прошлом году музей посетили более 6,5 млн человек. В этом году прогнозы неутешительные, добавила Кальницкая. Эпидемия также повлияла на работу других крупных музеев Петербурга — Русского музея, Эрмитажа.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до конца апреля. Это решение связано с тем, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. Он подчеркнул, что режим самоизоляции необходим, чтобы мобилизовать силы для борьбы с вирусом.