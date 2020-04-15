Генконсул назвала число студентов из Китая, которые находятся в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Генеральный консул КНР в Петербурга Ван Вэньли сообщила, что в городе находится 5 800 китайских студентов.

Высокопоставленный дипломат призвала соотечественников соблюдать правила, введенные властями Петербурга из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу. Вэньли попросила студентов не выходить на улицу и учиться дистанционно, ограничить физические контакты с другими людьми.

Генконсул добавила, что 30% студентов из Китая, не вернулись в Петербург. Это связано с тем, что многие уехали на родину во время каникул. Обратно учащиеся не поехали, чтобы лишний раз не рисковать, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что власти Петербурга приняли первую партию медицинского оборудования, закупленного для города банком «Россия». Губернатор Александр Беглов поблагодарил руководство банка за помощь.